Direct [Julien Clerc] – Pierre Danaë – « Petite Marie » (Francis Cabrel)

Pour Pierre Danaë, tout a commencé par son interprétation du titre « Wicked Game » de Chris Isaaclors de son audition à l’aveugle où il a fait se retourner quatre coachs : Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika. C’est alors que Pierre a décidé de poursuivre avec Julien Clerc. Pierre a interprété « To build a home » (The Cinematic Orchestra) - Un choix payant puisque ce Talent a été retenu pour les Battles dans l'équipe de Julien Clerc. Et pour sa battle face à Ava Baya, Pierre s’est vu sauvé toujours par son coach Julien Clerc grâce à sa présence sur scène et sa technique, en interprétant le tube de Yael Naim, « New Soul ». Ce soir, Pierre Danaë veut convaincre son coach et le public qu’il a sa place au quart de finale en reprenant le titre Cabrel : « Petite Marie ». Sa première prestation pendant les Grands Shows en Direct remportera-t-elle l’adhésion des téléspectateurs ? Quels seront les avis des Coachs ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019