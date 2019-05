Direct [Julien Clerc] – Théophile Renier – « L’aigle Noir » (Barbara)

Théophile Renier connait bien The Voice puisqu’il a gagné The Voice Belgique il y a 2 ans. Il s’est vite imposé dès son audition à l’aveugle avec sa reprise de « Malheur Malheur » de Maître Gims Et a rejoint l’équipe de Julien Clerc. Ce dernier a confirmé sa place lors des KO en interprétant Tu m’oublieras de Larusso. Depuis le début de son aventure au sein de The Voice 8, Théophile n’a pas quitté sa coach Julien Clerc et l’a encore bluffé, étonné lors de des battles face à Marouen en revisitant le titre de Claude François, « Comme d’habitude ». Ce soir, sa reprise d’un grand classique de la chanson française, « L’aigle Noir » de Barbara lui permettra-t-il d’accéder au prime du quart de finale samedi 25 mai ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019