Direct [Mika] – Albi – « Tout Oublier » (Angèle ft. Romeo Elvis)

Cet originaire de Lyon de 18 ans était bien parti pour « tout casser » dans la compétition afin d’arriver au bout de cette saison 8. Il y est presque. En effet, c’est un parcours sans faute pour Albi en commençant par les auditions à l’aveugle avec un titre de BigFlo & Oli, « Dommage », qui avait conquis tout le monde. Albi avait choisi Mika pour poursuivre l’aventure 2019 et se présenter aux KO avec un titre de Michael Jackson, « She’s out of My Life ». Bingo ! ce Talent est de nouveau sélectionné pour les Battles où là, il est opposé à London Loko sur un « Hit Sale » de Therapie Taxi ft Romeo Elvis. Tous deux forment tellement un beau duo que Mika décide de les garder tous les 2 pour les Directs. Ce soir, Albi va devoir prouver qu’il est capable de poursuivre la compétition au sein de l’équipe de Mika en interprétant « Tout Oublier » de Angele ft Romeo Elvis). Obtiendra-t-il son passeport pour les 2è Directs de la semaine prochaine ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019