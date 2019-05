Direct [Mika] – Gjon’s Tears – « SOS D'un Terrien En Détresse » (Daniel Balavoine)

C’est au tour de Gjon’s Tears de se présenter sur la scène de ce premier Live. 20 ans, venant de Suisse, La Gruyère avait impressionné par sa créativité lors de son audition à l’aveugle avec sa reprise très personnelle de Christine, Christine & The Queens, accompagné au piano. Mika a été de suite conquis ; Gjon’s Tears a décidé de rejoindre l’équipe de Mika pour la suite de la compétition. Et il a bien fait puisque lors de l’épreuve des KO, ce Talent a été sélectionné grâce encore à sa reprise très personnelle de « Under pressure » de Queen et David Bowie, que sans hésitation Mika a renouvelé sa confiance pour accéder aux Battles. Pour l'épreuve des Battles, Gjon's Tears était opposé à Clem Chouteau sur « Don’t Let The Sun Go Down on Me » (Elton John & George Michael). Mika, leur coach, a de nouveau reconfirmé Gjon’s Tears pour les grands shows en direct. Et maintenant ce Talent est sur cette scène unique des Directs de The Voice pour interpréter « SOS d’un Terrien en Détresse » de Daniel Balavoine. ». Sa première prestation pendant les Grands Shows en Direct remportera-t-elle l’adhésion des téléspectateurs ? Quels seront les avis des Coachs ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019