Direct [Mika] – Whitney – « Shallow » (Lady Gaga & Bradley Cooper (B.O. A Star Is Born))

Whitney a 19 ans et a tout son village natal derrière elle pour la soutenir : c’est la star de son village. Souvenez-vous du parcours de Whitney qui s’était présentée aux auditions à l’aveugle en interprétant « Friends » de marshmello & Anne-Marie. Déjà ce talent avait mis tout le monde d’accord avec sa puissante voix. C’est Mika quelle avait choisi pour poursuivre l’aventure. Et elle a bien fait puisque s’en suit l’épreuve des KO avec « I will always love you » de Whitney Houston. Le coup de cœur de Mika de la soirée. Puis l’étape des Battles face à Virginie Gaspard où encore avec un titre de Jessie J « Killing Me Softy », Whitney est sauvée et se retrouve ce soir sur la scène des Directs. Va-t-elle convaincre coachs et public avec sa reprise de « Shallow » interprétée par Lady Gaga & Bradley Cooper, issue du film « A Star Is Born » ? Quel sera l’avis des Coachs sur sa prestation ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019