Direct [Soprano] – Clément – « Somebody To Love » (Queen)

Ce jeune corse de 24 ans a eu aussi un parcours dans la compétition de The Voice bien rempli. Tout a débuté aux auditions à l’aveugle sur un morceau de Vianney, « Fils à papa » où son côté scénique a séduit plus d’un coach ce soir-là. Mais c’est aux côtés de Soprano que l’aventure s’est poursuivie. 2ème étape de la compétition, les KO. Clément, là encore, a bluffé tout le monde, et surtout son coach, avec sa reprise de Zazie, « J’étais là ». 3è round pour Clément, aux Battles confronté à Fanswa, le grand sage antillais, sur un titre de Stromae, « Ave Cesaria ». Là encore Soprano l’a sélectionné pour continuer et accéder aux grands shows en direct de The Voice 2019. C’est sur un titre de Queen, « Somebody To Love » que Clément va devoir tout donner pour faire partie des 12 Talents qualifiés pour le 2è direct. Séduira-t-il le public avec ce choix pour espérer poursuivre l’aventure et gagner sa place pour le quart de finale en direct samedi prochain ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019