Direct [Soprano] – Gage – « Je te promets » (Johnny Hallyday)

C’est au tour de l’équipe de Soprano de se présenter sur la scène des grands shows en direct. Et c’est Gage qui se lance avec un titre magnifique du répertoire français de notre grand Johnny Hallyday, « Je Te Promets ». Le parcours de Gage n’a pas été de tout repose pour ce Talent déjà connu par son single « Pense à moi ». En effet, Gage a enflammé la scène des auditions à l’aveugle avec son interprétation de « All Night Long » de Lionel Ritchie où il avait rejoint l’équipe de Mika. Mais c’est à l’épreuve des KO que Gage, avec son interprétation de « Purple Rain » de Prince, n’avait pas été sélectionné par Mika mais sauvé et volé par Soprano. Pour l’épreuve des Battles, Gage s’est vu affronter Hi Levelz sur un titre de Beyonce ft Jay Z, « Déjà Vu ». Soprano a reconfirmé sa confiance en envoyant Gage aux grands shows en Direct. Ce soir, tout peut changer pour ce Talent. Avec sa reprise de ce titre, saura-t-il faire mouche aux yeux des Coachs pour ce premier grand show en direct ? Gage, séduira-t-il le public avec ce choix pour espérer poursuivre l’aventure et gagner sa place pour le quart de finale en direct samedi prochain ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019