Direct [Soprano] – Scam Talk / Mayeul – « Come With Me » ((P. Daddy)

Tout est nouveau pour ce trio : premier grand show en direct tous les trois et surtout un groupe fraichement constitué à la suite d’une idée de Soprano, poussé par Mika, aux Battles. Faisons un retour sur images sur leurs parcours. Mayeul fut le premier du groupe à se présenter seul en tant que Talent à part entière à la première session des auditions à l’aveugle. Sur un titre de « Believer » d’Imagine Dragon, ce rappeur de 26 ans s’est vu rejoindre l’équipe de Soprano puis poursuivre aux KO avec L’arène » de Caribbean Dandee puis arrivé aux Battles qui l’opposait au duo « Scam Talk » Soprano a décidé de n’en faire qu’un pour les Directs. Revenons sur le parcours de Scam Talk que l’on a découvert lors des auditions à l’aveugle sur un titre version beatbox/loopers « This is America » de Childish Gambino. Ce duo avait enflammé le public et surtout Soprano et Mik. Soprano a fini par être choisi pour la suite de la compétition. Nous avons revu les Scam Talk, Goatenberg et Brez, aux KO avec un titre de « SexyBack » de Justin Bieber où ils se sont vus poursuivre l’aventure pour les Battles. Et c’est à cette épreuve que Mayeul rencontre le duo Scam Talk sur un titre d’orelsan Paradis. Ils ont tellement été performants que Soprano, aidé de Mika, a souhaité les réunir tous les trois pour les grands shows en direct. Ce soir, Scam Talk et Mayeul se présentent sur la scène du premier direct avec un titre de Puff Daddy, « Come With Me ». Feront-ils partie des talents qualifiés pour le quart de finale du samedi 25 mai 2019 ? Extrait du REPLAY de The Voice – Direct 1 du samedi 18 mai 2019