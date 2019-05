Direct [Soprano] – Vay – « La Chanson des Vieux Amants » (Jacques Brel)

Vay fait partie des 16 Talents qualifiés pour les grands shows en direct et n’est plus que jamais décidé à relever le défi de se surpasser et de donner de la voix pour ce premier direct de la saison 8 de The Voice. Coaché par Soprano, Vay âgé de 20 ans, qui n’avait jamais connu de scène avant The Voice, s’est vu parcourir une belle compétition jusqu’à ce premier direct. En effet, nous l’avons découvert lors des auditions à l’aveugle sur une reprise avec sa voix enrayée si particulière du titre « Stay » de Rihanna et là où il s’est vu rejoindre l’équipe de Soprano. On l’a revu à l’épreuve des KO avec un titre de The Mamas and The Papas, « California Dreamin’ où il a encore enthousiasmé son coach. Pour l'épreuve des Battles, Vay était opposé à Maxime Cassady sur Say Say Say (Paul Mc Cartney & Michael Jackson). Soprano, leur coach, a décidé d'éliminer Maxime Cassady et de garder Vay pour les grands shows en direct. C’est ainsi que l’on retrouve Vay ce soir reprenant un classique de la chanson française de jacques Brel, « La chanson des vieux amants ». Retrouverons-nous Vay aux deuxièmes directs de The Voice 8 ? Tout dépend de vous, mais pas que… aussi les coachs