Direction le studio de Pascal Obispo pour découvrir ses secrets d’écriture

Direction le studio de Pascal Obispo. C’est ici qu’il prépare son prochain album. On l’a suivi pendant toutes les étapes de création et tout commence avec un petit cahier bleu. Mais on n’a pas eu le droit de regarder, c’est top secret ! D’habitude, Pascal ne fait appel qu’à de grands auteurs pour écrire ses paroles. "C’est peut-être le moment de raconter des choses qui sont très personnelles, peut-être encore plus personnelles qu’avant". Alors, découvrez un tout nouveau Pascal Obispo comme vous ne l’avez jamais vu. EXTRAIT de la suite des Duels de "The Voice" du 07 avril 2018