Djeneva - "Bird set free" (Sia)

Pour son dernier trio d’Audition finale, Mika a décidé d’opposer Djeneva, Mennel et Tiphaine SG. Depuis Mennel a décidé de quitter l’aventure. Malgré les prestations de qualité de Djeneva et de Tiphaine SG, Mika avait décidé de qualifier Mennel. Suite à la décision de cette dernière de quitter le concourt, vous ne retrouverez aucun de ces trois talents lors de l’étape suivante. Pour son Audition finale, Djeneva avait chanté une reprise de Sia : "Bird set free". EXTRAIT des Auditions finales de "The Voice" du 31 mars 2018