DocteurFiori : Les conseils avisés de Patrick Fiori à un jeune talent

Quand il ne chante pas, Patrick Fiori apporte soutient et conseil aux jeunes talents de The Voice Kids ! C’est Morgan qui, à la suite de sa prestation, a pu bénéficier de ses conseils avisés. Après l’avoir félicité, Patrick intervient pour lui expliquer un exercice simple de respiration. D’une oreille attentive, le jeune talent écoute Docteur Fiori : « tous les soirs, quand tu vas te coucher, tu vas mettre un gros livre sur ton ventre et le gonfler ». Une technique qui devrait marcher ! The Voice Kids saison 5 c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.