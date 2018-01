La Colombie s’invite ce soir sur le plateau de The Voice ! Drea Dury a 22 ans et étudie l’art dans une école à Bruxelles. Mais c’est surtout une boule d’énergie sensuelle qui déboule devant les coachs « J’ai envie que les gens se sentent bien et qu’ils aient envie de danser ». Promis ! Grâce à son sens du rythme et son attitude, Drea Dury enflamme le plateau avec « Rude Boy » de Rihanna - EXTRAIT des auditions à l’aveugle de « The Voice » du 27 janvier 2018