Les Duels : Vous allez tout comprendre

Après les Auditions finales, place aux Duels. Une nouvelle étape dans la compétition qui commence samedi prochain. Une épreuve cruciale pour les talents de "The Voice" qui va faire monter la pression encore d’un cran. Premièrement, ce ne sont plus les talents qui choisissent les chansons mais les coachs. Deuxièmement, ils ne chantent plus tous seuls mais se retrouvent avec un autre talent sur scène. Huit talents de chaque équipe monteront sur scène mais à la fin de cette épreuve il n’en restera que quatre. Petit point mais pas des moindres, les coachs n’ont plus le droit de voler des talents. Ceux sélectionnés aux Duels auront accès aux Directs. On leurs souhaite bon courage ! EXTRAIT de la suite des Auditions finales de "The Voice" du 31 mars 2018