Les Duels : le vrai combat commence maintenant

Après les Auditions finales place aux Duels. Ce n'est plus un mais bien deux talents qui se présenteront en même temps devant vous sur le scène de "The Voice". Et cette fois-ci se sont les coachs qui choisissent la chanson. Cette nouvelle étape va être décisive pour la compétition. Pour l'un, l'aventure "The Voice" s'arrêtera ici. Pour l'autre, il accèdera aux Directs. Retrouvez une bataille de haut niveau samedi prochain à partir de 21 heures sur TF1.