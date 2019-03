Le duo Scam Talk : beatbox, loopers, voix .. une belle complicité – portrait de Talents

Cela fait 2 ans qu’ils ne se quittent plus, très complémentaires, très complices, Scam Talk c’est le nom de leur duo. Goatenberg & Brez, ce sont les deux Talents qui forment ce duo de choc. C’est lors d’un atelier de musique qu’ils se sont rencontrés. Goatenberg est plus orienté sur l’aspect chant et instrumental. Brez, champion de France de beatbox, est sur la partie rap. Leur passion, ils veulent la partager sur la scène de The Voice, se confronter aux professionnels et au public. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 16 mars 2019