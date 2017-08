Dylan - "Adieu" - Slimane

Dylan pensait se rendre à une audition. Il va apprendre sa participation à « The Voice Kids » de la bouche de Slimane en personne, son chanteur préféré. Après quelques bons conseils, Dylan repart enjoué. « Je vais être le messager de Slimane ». Son plus grand rêve : devenir une grande star et faire des tournées. Pour son audition à l’aveugle, Dylan a donc décidé de reprendre une des chansons de Slimane : « Adieu »... Une audition très intense puisqu’il a fallu attendre le tout dernier instant pour qu’un fauteuil se retourne. Les bonnes ondes de Slimane ont permis à Dylan de continuer l’aventure. Il suit ainsi les traves de son idole. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.