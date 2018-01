Ecco - "Life on Mars" - (David Bowie)

Ce petit bout de femme ne va pas finir de vous surprendre. Agée d’à peine 16 ans, La jeune fille vient de Besançon dans le Doubs. Ecco, son nom d’artiste vient de sa maman. Celle-ci a longtemps habité en Italie et disait souvent «Ecco», « voilà » ! Voilà, comment une petite brindille à la voix impressionnante débarque sur le plateau et va bouleverser tout le monde sur son passage. Ecco a commencé le piano à l’âge de 8 ans et c’est accompagnée de son seul piano qu’elle se présente ce soir avec une version piano du tube de David Bowie : « Life on Mars » - EXTRAIT des auditions à l’aveugle de « The Voice » du 27 janvier 2018