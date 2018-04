Ecco vs Kelly | Jacques a dit | Christophe Willem

Ecco et Kelly sont les prochains talents à se présenter aux Duels de ce douzième prime. Souvenez-vous lors des Auditions finales, Ecco avait interprété un titre de Desireless : "Voyage voyage" et Kelly, "Jeune et con" de Saez. Un choix payant puisque Pascal Obispo avait décidé de les garder dans son équipe. Ce soir, elles se présentent en duel devant les coachs avec une reprise de Christophe Willem : "Jacques a dit". EXTRAIT des Duels de "The Voice" du 14 avril 2018