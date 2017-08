Eddy - "Encore un soir" - Céline Dion

PRESTATION - Eddy est speed et énergique. Comme le dit, avec bienveillance, son papa : « il faut qu’il bouge toute la journée ». Il chante tous les jours de la semaine… Sauf le dimanche, c’est grasse mat’. Ce soir, cette petite boule d’énergie va chanter pour sa sœur, atteindre d’un syndrome D’Asperger. Il chantera sa chanson préférée : « Encore un soir » de Céline Dion. Un rêve de gamin et le plus joli des cadeaux pour sa sœur… C’est ça aussi « The Voice Kids ». « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 26 août 2017