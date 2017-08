Eléa - "Les moulins de mon cœur" - Michel Legrand

PRESTATION - Le prochain talent à se présenter à cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle ne manque pas de chien… Elle s’appelle Eléa. Elle est âgée de 11 ans et habite à Auffargis dans les Yvelines. Eléa n’est pas venue seule ce soir sur le plateau. Elle est accompagnée de sa famille bien sûr, mais également de son chien Yuka, un cocker, qui a grandi avec elle et qui partage tout avec sa jeune maîtresse. C’est d’ailleurs lui qui lui a appris sa sélection… Une autre bonne raison d’être présent ce soir pour soutenir sa jeune maîtresse. Ce soir, Eléa s’attaque à une montagne : « Les moulins de mon cœur » de Michel Legrand. The Voice Kids saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 26 août 2017