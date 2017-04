Cover : Elise Mélinand et Marvin Dupré : "Fix you" - Coldplay

On retrouve deux talents de l'équipe Mika. D'un côté Elise Mélinand. Sa voix fluette avait marqué les esprits durant les blinds. De l'autre côté : Marvin Dupré. Habitué de la scène et du spectacle, c'est un auteur, compositeur et interprète confirmé. Ensemble, ils ont proposé une battle tout en justesse avec "Fast car" de Jonas Blue ft.Dakota. on les retrouve aujourd'hui pour une cover de Coldplay.