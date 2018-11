Elodie - Ismael - Maëlyss - "I’ll be there" - Jackson 5 (Equipe Amel Bent)

Ce soir, Elodie, Maëlyss et Ismaël vont devoir montrer à leur coach Amel Bent qu’ils en ont sous le pied ! C’est une chanson assez difficile qui les attend pour leur Battle : « I’ll be there » des Jackson 5. C’est connu que les chansons interprétées par Michael Jackson ne sont pas des chansons faciles ! Cela va sans dire, les trois talents Ismaël, Maëlyss et Elodie ont du pain sur la planche pour faire honneur à ce titre. Alors, qui Amel Bent va-t-elle emmener en demi-finale ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 9 novembre 2018.