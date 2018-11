Elodie - "Listen" - Beyoncé

Est-ce que la jolie voix d’Elodie, 11 ans, va provoquer de nouvelles chamailleries entre les coachs ce soir ? Pour sa famille, la petite fille a un don pour le chant. Après avoir pris des cours de chant, Elodie a progressé à une vitesse fulgurante ! Elle chante pour le plaisir et pour s’amuser ! Aujourd’hui, elle réalise son rêve de chanter sur le plateau de The Voice Kids. Pour son premier concours, elle veut prouver à tout le monde qu’elle est une vraie chanteuse et mettre la chair de poule au public et aux 4 coachs ! Elle interprète la chanson « Listen » de Beyoncé sur la scène. Alors, les coachs vont-ils se retourner ? Qui Elodie va-t-elle choisir ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 2 novembre 2018.