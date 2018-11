Maëlyss - "Caruso" - Luccio Dalla (v. Lara Fabian)

La quatrième et dernière soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 5 se poursuit. La prochaine à monter sur scène ce soir, c’est la jeune Maëlyss. A 11 ans, la jeune fille est fan de Lara Fabian ! Grâce à The Voice Kids, la chanteuse lui a laissé un petit message pour l’encourager ! Boostée par ce soutien, Maëlyss est prête à tout donner ce soir. Elle a choisi d’interpréter « Caruso » de Luccio Dalla (version Lara Fabian) sur la scène de The Voice Kids. La tension monte, la voix de Maëlyss résonne dans le studio et les coachs en ont déjà des frissons. Vont-ils se retourner ? Dans quelle équipe ira Maëlyss ? Découvrez sa prestation et l’avis des coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Parick Fiori. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 2 novembre 2018.