Emma - "I have nothing" - Whitney Houston

La performance d’Emma aux auditions à l’aveugle fut incroyable… Sa reprise de la chanson « Je suis malade » de Serge Lama a bluffé les coachs qui s’étaient tous retournés pour elle. A seulement 9 ans, la petite Emma a tout d’une grande. Son coach Soprano l’a accompagnée jusqu’à la demi-finale où elle a interprété la chanson du film Titanic « My heart will go on » de Céline Dion. Ce fut une impressionnante performance vocale. La jeune chanteuse reprend ce soir un titre de Whitney Houston « I have nothing ». Regardez sa prestation ! Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.