Emma - "My Heart Will Go On" - Céline Dion

Du haut de ses 9 ans, la jeune Emma est le deuxième talent de l’équipe de Soprano à se présenter ce soir sur la scène de The Voice Kids. Elle a fait chavirer le cœur des coachs lors de son auditions à l’aveugle avec sa reprise de « Je suis malade » de Serge Lama. Après avoir rejoint l’équipe de Soprano, elle est sauvée par son coach à l’issue de sa Battle face à Marie et Enzo sur un titre de Daniel Balavoine « Tous les cris les SOS ». Pour cette demi-finale, Emma va interpréter la chanson de la bande originale du film Titanic, « My Heart Will Go On » de Céline Dion. Soprano va-t-il sélectionner Emma pour la grande finale en direct ? Regardez sa prestation ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.