Emma, retour sur son parcours

Depuis le début de la compétition, la jeune Emma a ému les téléspectateurs et les coachs par ses prestations. Agée de seulement neuf ans, elle s’est lancée un véritable défi en participant à l’émission. Avec son caractère affirmé, elle sait déjà qu’elle veut devenir « une super chanteuse ». Depuis les auditions à l’aveugle, la jeune marseillaise a conquis le cœur du public avec son interprétation de « Je suis malade » de Serge Lama. Grâce à ses jolies performances, Emma continue d’émouvoir et d’étonner les coachs comme lors de la demi-finale avec sa reprise de « My heart will go on » de Céline Dion. Ce soir, elle a choisi d’interpréter la chanson « I have nothing » de Whitney Houston pour la grande finale en direct. Retour sur son parcours en images. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.