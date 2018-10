Emma - "Je suis malade" - Serge Lama

La deuxième soirée des auditions à l’aveugle se poursuit. Préparez-vous à frissonner avec le nouveau talent qui va se présenter devant les coachs de The Voice Kids. La jeune Emma a tout d’une grande. A seulement 9 ans, cette petite princesse souhaite plus que tout intégrer le concours de chant The Voice Kids. Elle interprète ce soir un grand classique de la chanson française : « Je suis malade » de Serge Lama, version Lara Fabian. Elle a choisi cette chanson car elle lui procure beaucoup d’émotions et raconte un peu son histoire. En effet, Emma est née avec une petite maladie des yeux. Mais quand elle chante, elle oublie tous ses soucis. Alors, comment les 4 coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori vont-ils réagir en entendant sa grande voix ? Revivez en images la prestation émouvante d’Emma. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.