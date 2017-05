Emmy Liyana – “Feeling Good” (Nina Simone) (Epreuve Ultime - Saison 6)

PRESTATION ISOLEE – Emmy Liyana affronte ce soir deux autres talents de l’équipe de Zazie : Alexandre Sookia et Marius, pour les deuxièmes épreuves ultimes de la saison 6 de The Voice. Emmy Liyana a choisi le titre « Feeling Good » de Nina Simone pour cette épreuve afin de se qualifier pour la prochaine étape de la compétition, les grands Shows en direct. C’est toujours avec intensité que nous offre la toute discrète, Emmy Liyana. Rappelez-vous les frissons que ce talent au look coloré nous a provoqués chez chacun d’entre nous lors de son audition à l’aveugle en reprenant à sa manière le célèbre « Power Of Love » de Franky Goes to Hollywood. Cette prestation que vous pouvez revoir sur MYTF1. Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017