Emmy Liyana VS Alexandre Sookia VS Marius - Epreuve Ultime (Saison 6)

PRESTATIONS - Pour inaugurer le bal de cette deuxième soirée consacrée à L’Epreuve Ultime, c’est un trio de l’équipe de Zazie qui se lance sur scène et interprète tour à tour un titre de leur choix. Emmy Liyana, qui avait bluffé nos 4 coachs dès son Audition à l’Aveugle avec son interprétation très personnelle de « Power of Love » de Franky Goes To Hollywood a choisi de chanter ce soir un titre de Nina Simone « Feeling Good ». Alexandre Sookia, qui avait surpris Zazie de sa voix rauque sur « One » de U2, a décidé de reprendre « Lean On » de Major Lazer ft. DJ Snake. Et enfin Marius, qui avait fait son petit effet avec sa reprise de Kodaline sur « All I Want », a quant à lui choisi la chanson « Etre un homme comme vous » de Robert et Richard Sherman, issue du Livre de la Jungle. Ces trois talents vont donner du fil à retordre à Zazie pour sélectionner celui qu’elle emmènera jusqu’aux Grands Shows en Direct. Sur lequel de ces artistes son choix se portera-t-il ? Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017