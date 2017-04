Emmy Liyana VS Dilomé - « L’aigle noir » (Barbara) (Saison 6)

Au tour de l’équipe de Zazie qui va devoir s’affronter sur le ring des deuxièmes battles de The Voice 6. Deux talents ont été choisis pour s’opposer sur un monument de la chanson française, « L’aigle Noir » de Barbara. C’est aux avant-dernières auditions à l’aveugle que nous avons découvert avec Zazie le potentiel de ce talent, Dilomé, en interprétant un grand titre d’Alain Bashung, « Madame Rêve ». Quant à Emmy Liyana, ce talent avait envouté les quatre coachs avec sa reprise exceptionnelle et personnelle de « The Power of Love » de Frankie Goes to Hollywood. Nul doute que nos deux talents méritent leur place dans la compétition. Emmy Liyana et Dilomé ont deux univers différents, mais quand ils se rejoignent pour interpréter « L’aigle noir » de Barbara le public de The Voice est conquis. Sur la scène des Battles ces artistes nous transportent. Leur Coach Zazie est face à un vrai dilemme. A qui accordera-t-elle la chance de l’accompagner pour la suite de l’aventure ? Replay de The Voice Saison 6 du samedi 22 avril 2017