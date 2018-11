Emotion : Hizia fond en larmes après le touchant message de Lou

À la maison, Hizia n’a jamais manqué une occasion de regarder The Voice Kids ! Bientôt, se sera à son tour de monter sur scène et de convaincre les coachs. Mais avant son audition à l’aveugle, Nikos a une surprise pour elle… Grande fan de Lou – finaliste de la saison 3 de The Voice Kids – Hizia rêve un jour de marcher dans ses pas : « Elle est née dans ma ville natale. Quand je l’ai vu, je me suis dit : c’est ça que j’aimerais faire, c’est pour ça que je me suis inscrite ! ». Aujourd’hui, Lou a un message pour Hizia : « Je voulais te souhaiter bonne chance pour ton audition à l’aveugle. Toute la région de Castres est derrière toi et moi la première. Éclates toi bien et profites ! ». L’adolescente de 12 ans n’a pu contenir ses larmes face à ses jolies paroles. Confiante, pour Hizia cette aventure représente : « Que du bonheur, c’est incroyable, c’est MERVEILLEUX ! ». Rendez-vous ce vendredi 2 novembre à 21h sur TF1 pour la dernière émission des auditions à l’aveugle de The Voice Kids présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri.