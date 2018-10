EMOTION - Marius chante pour son amoureuse Leelou

Découvrez le portrait du jeune Marius. Fan de musique et de chapeaux, Marius va réaliser son rêve vendredi : se produire sur la scène de The Voice Kids. A seulement 9 ans, Marius est aussi un grand romantique ! Il veut chanter pour son amoureuse Leelou. C’est un moment très émouvant pour Marius quand il découvre le message d’encouragement de son amoureuse : « Tous les fauteuils vont se retourner parce que tu chantes trop bien ! Toutes les filles vont être jalouses à l’école ». Le jeune garçon ne peut s’empêcher d’être ému et de verser quelques larmes de joie. Mais Marius ne se laissera pas gagner par l’émotion et le trac sur le plateau de The Voice Kids. Rendez-vous vendredi à 21h sur TF1 pour découvrir sa prestation et savoir si les coachs se sont retournés.