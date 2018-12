Les enfants de la terre - "Métis(se)"

Les enfants de la terre chantent Yannick Noah. Ce nouveau collectif formé par d’anciens talents de The Voice Kids interprète ce soir sur la scène de The Voice Kids « Métis(se) ». Estéban, Leelou, Nathan, Norah et Sahna forment les enfants de la terre. Sur leur premier album à paraître cet automne, ils reprendront les meilleures chansons de Yannick Noah. Un album réalisé par Régis Cecarelli (Johnny Hallyday, Henri Salvador, Christophe Maé...). Un euro par album vendu sera reversé à l'association Enfants de la Terre créée il y a 30 ans par Marie Claire et Yannick Noah et permettant à des enfants défavorisés de partir en vacances. Ce groupe a une véritable portée humanitaire. Découvrez leur prestation sur le plateau de The Voice Kids. Extrait de The Voice Kids – La suite, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.