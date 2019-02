Entre Mika et Soprano, c’est le CLASH ⚡️ La guerre des coachs continue samedi à 21h

Jenifer, Julien Clerc, Soprano et Mika font tout pour attirer les talents dans leur équipe. Semaine dernière, la guerre des coachs avait commencé entre Mika et Jenifer. Mika avait bloqué Jenifer qui ne s'était rendu compte de rien jusqu'au choix du talent... Samedi c'est au tour de Soprano et Mika où la bataille pour un Talent fait rage. Tous les deux veulent absolument attirer un Talent dans leur équipe. C'est le clash ! Soprano n'a pas l'air de plaisanter.... Qui finalement choisira le Talent : Soprano ou Mika ? La bataille des coachs continue samedi à 21h sur TF1 et MYTF1