Enzo - "Le chant des sirènes" – Fréro Delavega

C’est maintenant à Enzo, 13 ans de tenter, par sa seule voix, de bluffer nos coachs. Enzo est un habitué des concours de chants. Depuis plus de deux ans, il sillonne la France en compagnie de ses parents, ses premiers soutiens. C’est donc tout naturellement qu’il s’est présenté au casting du plus grand concours de chant de France. « Participer à The Voice Kids est absolument génial. Si un coach se retourne, je serai le plus heureux au monde ». Ce soir, il interprète « le chant des sirènes » des Fréro Delavega. Réussira-t-il son pari ? La réponse, c’est ici. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du Replay de « The Voice Kids », les auditions à l’aveugle du samedi 19 août 2017