Enzo - Emma - Marie - "Tous les cris les SOS" - Daniel Balavoine (Equipe Soprano)

Préparez-vous, car cette Battle vous fera frissonner comme jamais ! Sous la responsabilité de Soprano, les trois talents Enzo, Emma et Marie interprètent ce soir sur le ring de The Voice Kids « Tous les cris les SOS » de Dabien Balavoine. Il n’y a pas à dire, les trois talents ont des voix puissantes qui s’accordent parfaitement ! Enzo maitrise les harmonies à la perfection, alors qu’Emma et Marie nous embarquent avec leurs voix fabuleuses. Une prestation qui restera gravée dans l’histoire de The Voice Kids ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 9 novembre 2018.