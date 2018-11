Ermonia - "All I ask" - Adele

A 12 ans, Ermonia chante avec une voix puissante et sait faire passer des émotions. La jeune fille a su toucher les coachs lors de la phase des auditions à l’aveugle avec une reprise de « Something’s got a hold on me » d’Etta James. Lors des Battles, sa coach la sauve face à Wilson et Maïssa sur une reprise étonnante de Maître Gims « Tout donner ». Ce soir, elle est le deuxième talent de l’équipe d’Amel Bent à monter sur la scène de The Voice Kids en espérant atteindre la finale. C’est parti pour la demi-finale ! Ermonia interprète « All I ask » d’Adèle devant le public et les coachs. Comme dirait Amel Bent : « Ermonia est la Adele française ! ». Alors, Amel Bent va-t-elle choisir Ermonia pour la grande finale en direct vendredi prochain ? Regardez sa prestation ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.