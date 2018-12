Ermonia - "La bohème" - Charles Aznavour

Depuis le début de son aventure, Ermonia fournit toujours plus d’émotions. En commençant par « Something’s got a hold on me » d’Etta James lors de son audition à l’aveugle et en passant par du Maître Gims « Tout donner » face à Wilson et Maïssa pour sa Battle. Mais là encore Ermonia a subjugué son coach qui l’a fait accéder à la demi-finale en interprétant « All I ask » d’Adele. Ce soir pour la finale en direct, cette jeune voix de 12 ans rend hommage à ses origines arméniennes en interprétant un grand classique de Charles Aznavour : « La bohème ». Son interprétation et sa voix seront-elles suffisantes pour remporter cette cinquième saison de The Voice Kids ? Regardez sa prestation ! Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.