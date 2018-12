Ermonia, retour sur son parcours

A 12 ans, Ermonia a impressionné les coachs lors de son audition à l’aveugle avec « Something’s got a hold on me » d’Etta James. C’est l’une des plus beaux espoirs de cette cinquième saison de The Voice Kids. D’origine arménienne et issue d’une famille de musiciens, Ermonia a toujours baigné dans cet univers mais c’est la seule chanteuse. Impossible d’oublier sa performance exceptionnelle lors de la demi-finale sur « All I ask » d’Adele qui a ému tous les coachs dont Amel Bent, sa coach. La jeune fille parvient à se hisser aujourd’hui jusqu’en finale grâce à sa coach qui la sauvée vendredi dernier. Ce soir, pour la finale en direct, elle interprète le titre « La bohème » de Charles Aznavour. Va-t-elle faire une nouvelle fois sensation ? Retour en images sur son parcours. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.