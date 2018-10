Ermonia - "Something’s got a hold on me" - Etta James

Ermonia est la prochaine à se présenter sur le plateau de The Voice Kids. A 12 ans, cette jeune fille d’origine arménienne fait partie d’une grande famille de musiciens. Elle est néanmoins la seule chanteuse. Sa passion pour le chant a commencé à l’âge de 2 ans ! Autodidacte, Ermonia s’entraine grâce au karaoké et reproduit les chansons. Ce soir, elle compte bien impressionner les coachs avec sa reprise d’Etta James « Something’s got a hold on me ». Patrick Fiori, Jenifer, Amel Bent et Soprano vont-ils se laisser emporter par le rythme entrainant et la voix puissante d’Ermonia ? Regardez sa prestation et découvrez l’avis des coachs juste après. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 26 octobre 2018.