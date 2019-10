Esteban VS Alaïs VS Joann chantent « Mon Everest » de Soprano (Team Jenifer)

Voici une battle d’un tout autre registre. Elle oppose trois voix de caractères, celle de Joann, Alaïs et Esteban. Leur coach, Jenifer, a décidé de leur faire chanter un titre de Soprano et Marine Kaye « Mon Everest ». Il va falloir une bonne rythmique pour être dans le flow de cette chanson. Ce soir, les trois talents vont avoir un double objectif : impressionner Jenifer et ne pas décevoir Soprano ! Qui de Joann, Alaïs ou Esteban sortira vainqueur ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 04 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Jenifer