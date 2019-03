Estelle - Heathens (21 Pilots)

Estelle 19 ans est une passionnée de musique qui représente toute sa vie. Estelle s’est toujours sentie différente physiquement. C’est au travers de la musique que ce jeune Talent lui a permis de reprendre confiance en elle. Cette Lyonnaise se consacre entièrement à sa passion et chante quotidiennement dans le métro et dans la rue. Monter sur la scène de The Voice est pour Estelle de montrer qui elle est vraiment et ce qu’elle sait faire. Ce soir, Estelle interprète « Heathens » de 21 Pilots. Ce Talent aux allures de Pink, saura-t-elle convaincre les coachs Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano ? qui pourra lui permettre de poursuivre l’aventure de The Voice 2019 ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019