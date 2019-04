Estelle – Whatever It Takes (Imagine Dragons)

PRESTATION - Du métro de Lyon à la scène de The Voice, Estelle, 19 ans, a du talent, de l’envie et est motivée. Pour les auditions à l’aveugle c’était sa première scène, chantant habituellement dans la rue qui a un public complètement différent. Ce Talent aux allures de Pink nous avait livré une prestation avec brio sur un titre de « Heathens » de 21 Pilots. Mika attend la Estelle qui chante dans la rue, celle qui fait s’arrêter les gens. Pour cela, Estelle va interpréter pour ses KO un morceau d’Imagine Dragons, « Whatever ». Elle a 2 minutes pour convaincre son coach Mika qu’elle a sa place pour la prochaine étape, les Battles. Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019