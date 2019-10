Eva VS Valéria VS Manon chantent « Flames » de David Guetta & Sia (Team Patrick Fiori)

Place à trois grandes voix sur le plateau de The Voice Kids. Eva, Manon et interpréteront face à leur coach, Patrick Fiori, la chanson « Flames » de David Guetta & Sia. Un titre qui demande de pousser sa voix. Le trio va tout donner pour livrer une prestation remarquable. Entre émotions et frissons, se laisseront-elles transporter par la chanson ? Qui de Eva, Manon ou Valéria réalisera son rêve ? Eliminer deux talents, un choix difficile pour Patrick Fiori… Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 04 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

