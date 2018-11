EXCLU - Les 3 grandes voix d'Elodie, Ismaël et Maëlyss unies pour leur Battle !

Après les auditions à l’aveugle, place aux battles de The Voice Kids, une étape que les quatre coachs, Amel Bent, Soprano, Jenifer et Patrick Fiori appréhendent particulièrement car c’est avant tout un combat qu’ils livrent contre eux-mêmes ! Cette première soirée promet de grands moments de musique et d’émotions. Les talents ont travailler dur pour offrir à leur coach des prestations exceptionnelles ! Pour ces Battles, chaque coach a imaginé des confrontations à 3 au sein de son équipe et à l’issue de chaque performance, c’est le coach et lui seul qui sélectionnera le talent qui gagnera sa place pour la demi-finale ! Découvrez en exclusivité la Battle d'Elodie, Ismaël et Maëlyss de l'équipe d'Amel Bent. Rendez-vous vendredi 9 novembre à 21h sur TF1 et en replay sur MYTF1.