EXCLU - Cette nouvelle voix va vous faire FRISSONNER

Vendredi à 21h sur TF1, les coachs seront présents pour la dernière soirée des auditions à l’aveugle de The Voice Kids saison 5. Et le niveau des talents est toujours aussi haut ! Prenez quelques minutes pour vous mettre à la place des quatre coachs de The Voice Kids et écoutez cette nouvelle voix en exclusivité sur MYTF1. Ca y est, vous êtes à l’aise ? Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et laissez-vous emporter. Frissons garantis ! Ce jeune talent reprend la chanson « Caruso » de Lucio Dalla. Alors, vous appuyez sur le buzzer ? Pensez-vous que Jenifer, Soprano, Amel Bent et Patrick Fiori seront convaincus ? Pour découvrir le visage de ce jeune talent, rendez-vous ce vendredi 2 novembre à 21h sur TF1 et en replay sur MYTF1.