EXCLU - Les coachs et les talents mettent l’ambiance avec une collégiale sur « Oh Happy Day »

Après six semaines de compétition, c’est une demi-finale riche en émotions qui attend les 4 coachs. Ils ne comptent plus que 3 talents dans leur équipe. Les jeunes artistes vont interpréter une chanson de leur choix vendredi sur la scène de The Voice Kids saison 5. L’enjeu est de taille car les coachs ne pourront garder qu’un seul talent dans leur équipe pour accéder à la grande finale en direct. Et pour la première fois dans The Voice Kids, une nouvelle règle du jeu exceptionnelle : chaque coach aura la possibilité de sauver un jeune talent dans une équipe adverse. En attendant la grande soirée de la demi-finale, MYTF1 vous offre la collégiale des coachs et de leurs talents en intégralité ! Ils interprètent le grand classique du gospel « Oh Happy Day » du groupe The Edwin Hawkins singers. « The Voice Kids » saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.