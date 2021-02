Exclu : Elodie Ji Chante "Shy Guy" de Diana King

Découvrez en avant-première un des talents de la prochaine émission de The Voice du 27 février. Elodie Ji tente sa chance ce soir sur la scène de The Voice avec un titre de Diana King : « Shy Guy ». Elodie Ji chante depuis qu’elle est toute petite. A 23 ans, elle arrête la musique pour se consacrer à sa fille, née prématurément. Aujourd’hui, Indya a 8 ans et Elodie s’autorise à aller chanter, à se produire dans des cabarets. En participant à The Voice, la jeune maman veut prouver à sa fille que rien n’est impossible dans la vie, que lorsque l’on a un rêve, il faut aller le chercher. The Voice, tous les samedis à 21h00 sur TF1 – Reretrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.